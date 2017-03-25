Тренер збірної Хорватії Чачіч: "Наше завдання було домінувати, створювати тиск"

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч дав свій коментар після матчу відбіркового турніру ЧС-2018 зі збірною України на стадіоні "Максимір" у Загребі, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Ми робили свою роботу. Наше завдання було домінувати, створювати тиск і ми його створювали. Навіть до голу ми мали велику перевагу. Вважаю, що рахунок 1:0 не відображає повною мірою нашої переваги. У свою чергу, Україна також мала моменти, які не реалізувала. Хочу також сказати про чудову атмосферу, яка була на стадіоні. Ми дуже цінуємо наших уболівальників і їх підтримку. Гра була відмінною зі всіх сторін", - почав тренер збірної Хорватії.

"Проблеми? У нас була нова команда, гравці спробували себе на нових позиціях. Зазначу, що ми грали проти дуже сильної команди з потужними гравцями... Ми раді цьому результату, це відмінний результат".

"Гол Калініча? Я б подивився його ще раз, щоб розповісти про нього. Якщо коротко - він майстер. Потрібно бути неординарним гравцем, щоб забити такий гол".

"Матч з Ісландією? Я б не сказав що ця гра все вирішить. Попереду ще п'ять ігор, і ми повинні бути готові до кожної з них. Ситуація може загостритися в будь-який момент. Ми повинні бути уважні і постійно показувати свій найкращий футбол".

"Я сьогодні підписав новий контракт зі збірною Хорватії - це велика честь для мене. Я вже працюю з Хорватією доволі довгий період, буду з подвійною енергією працювати далі. Чесно кажучи, я навіть не дивився ще свій контракт. Всі мої думки були зосереджені на підготовці до матчу. Подивлюся його пізніше".

"Збірна України показала сьогодні відмінну гру, команда росте день від дня. Думаю, що в українців великі амбіції і хороше майбутнє", - підсумував протистояння головний тренер хорватів.

Як повідомляв УНІАН, збірна Хорватії виграла у команди України у матчі відбору ЧС-2018 з рахунком 1:0.