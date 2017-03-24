Збірна України програла Хорватії і опустилася на 3-е місце в групі відбору ЧС
Українці пропустили єдиний гол наприкінці першого тайму.
У Загребі завершився відбірковий матч Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України програла команді Хорватії з рахунком 0:1, повідомляє кореспондент УНІАН.
Переможний гол у матчі на 38-й хвилині забив Нікола Калініч..
Екс-гравець "Дніпра", а нині футболіст італійської "Фіорентини" отримав м'яч на лінії штрафного майданчику, розвернувся і вдарив у кут воріт Андрія П'ятова - стрибок воротаря виявився невдалим, м'яч влетів у ворота.
Хорвати мали помітну перевагу в першому таймі. Команда неодноразово небезпечно атакуваа, одного разу м'яч влучив у штангу українських воріт. Багато і грубо помилялися гравці збірної України Бутко і Кучер.
Після перерви українці спробували перехопити ініціативу. Наша команда провела кілька небезпечних атак. А найвигідніший момент на 79-й хвилині гри не використав Андрій Ярмоленко, який із забійної позиції пробив набагато вище воріт, добиваючи м'яч після розіграшу стандарту.
Таким чином, збірна України програла матч і тепер відстає від лідера відбіркового турніру в Групі I збірної Хорватії на 5 очок.
Група I
Туреччина - Фінляндія - 2:0
Косово - Ісландія - 1:2
Хорватія - Україна - 1:0
Турнірна таблиця:
Хорватія - 13
Ісландія - 10
Україна - 8
Туреччина - 8
Косово - 1
Фінляндія - 1