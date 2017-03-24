Збірна України програла Хорватії і опустилася на 3-е місце в групі відбору ЧС

У Загребі завершився відбірковий матч Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України програла команді Хорватії з рахунком 0:1, повідомляє кореспондент УНІАН.

Переможний гол у матчі на 38-й хвилині забив Нікола Калініч..

Екс-гравець "Дніпра", а нині футболіст італійської "Фіорентини" отримав м'яч на лінії штрафного майданчику, розвернувся і вдарив у кут воріт Андрія П'ятова - стрибок воротаря виявився невдалим, м'яч влетів у ворота.

Хорвати мали помітну перевагу в першому таймі. Команда неодноразово небезпечно атакуваа, одного разу м'яч влучив у штангу українських воріт. Багато і грубо помилялися гравці збірної України Бутко і Кучер.

Після перерви українці спробували перехопити ініціативу. Наша команда провела кілька небезпечних атак. А найвигідніший момент на 79-й хвилині гри не використав Андрій Ярмоленко, який із забійної позиції пробив набагато вище воріт, добиваючи м'яч після розіграшу стандарту.

Таким чином, збірна України програла матч і тепер відстає від лідера відбіркового турніру в Групі I збірної Хорватії на 5 очок.

Група I

Туреччина - Фінляндія - 2:0

Косово - Ісландія - 1:2

Хорватія - Україна - 1:0

Турнірна таблиця:

Хорватія - 13

Ісландія - 10

Україна - 8

Туреччина - 8

Косово - 1

Фінляндія - 1