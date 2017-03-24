Збірна Хорватії виграє після першого тайму матчу з командою України

У Загребі завершився перший тайм відбіркового матчу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України програє команді Хорватії з рахунком 0:1, повідомляє кореспондент УНІАН.

Рахунок в матчі на 38-й хвилині відкрив Нікола Калініч.

Екс-гравець "Дніпра", а нині футболіст італійської "Фіорентини" отримав м'яч на лінії штрафного майданчику, розвернувся і вдарив у кут воріт Андрія П'ятова - стрибок воротаря виявився невдалим, м'яч влетів у ворота.

Хорвати мали помітну перевагу в першому таймі. Команда неодноразово небезпечно атакувала, одного разу м'яч влучив у штангу українських воріт.

Багато і грубо помилялися гравці збірної України Бутко і Кучер.