Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Хорватією

Стали відомі стартовий склад учасників матчу відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна, повідомляє кореспондент УНІАН із Загреба.

Зокрема, Андрій Шевченко залишив в запасі таких досвідчених гравців, як Ярослав Ракицький та Євген Селезньов.

Склади команд виглядають наступним чином:

Збірна України: 12. Пятов, 2. Бутко, 5. Кучер, 3. Ордець, 4. Матвієнко М., 6. Степаненко, 22. Коваленко Вік., 14. Ротань, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 9. Кравець

Запасні: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 20. Ракицький, 15. Малишев, 8. Морозюк, 13. Петряк, 16. Сидорчук, 17. Циганков, 19. Шахов, 21. Зінченко, 18. Бесєдін, 11. Селезньов

Читайте такожЗозуля і ще три гравці збірної України не потрапили в заявку на матч з ХорватієюЗбірна Хорватії: 23. Субашич Д., 6. Мітрович М., 13. Єдвай, 21. Віду, 22. Піваріч, 10. Модріч, 11. Брозович, 19. Бадель, 7. Ракітіч, 16. Калініч, 17. Манджукіч

Запасні: 1. Лівакович, 12. Калініч Л., 3. Лешкович, 5. Чорлука, 8. Ковачіч, 15. Рог, 18. Брадаріч, 9. Крамаріч, 14. Чоп, 20. Пьяца

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться в Загребі на стадіоні "Максимір". Гра розпочнеться о 21.45 за Києвом.