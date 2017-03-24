Моурінью відвідає матч Хорватія - Україна - ЗМІ

Один з провідних футбольних спеціалістів світу, знаменитий португалець Жозе Моуріньо прибув в Загреб для відвідування матчу відбіркового циклу ЧС-2018 Хорватія - Україна, повідомляють хорватські ЗМІ.

Тренер англійського "Манчестер Юнайтед" прилетів в столицю Хорватії з конкретною метою - домовитися про перехід одного з кращих гравців місцевої команди Івана Перішича з італійського "Інтера" (Мілан) в МЮ.

Читайте такожМоуріньо нагодував гравця "Манчестер Юнайтед" бананом під час матчу Ліги Європи"МЮ" готовий віддати за Перішича 35 млн фунтів стерлінгів, а його основними конкурентами вважаються інші англійські клуби - "Челсі", "Ліверпуль" і "Арсенал". У поточному сезоні 28-річний Іван Перішич провів 33 матчі за італійський клуб і забив дев'ять голів.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться сьогодні в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21:45 по Києву.