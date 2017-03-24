Збірна України здійснила прогулянку по Загребу перед матчем з Хорватією (фото)
14:25, 24 березня 2017Футбол
233
Наші футболісти, тренери і персонал прогулялися по сонячній столиці Хорватії.
facebook.com/ffukraine
У п'ятницю вранці, в день матчу відбіркового циклу ЧС-2018 з футболу, гравці, тренерський штаб і персонал збірної України здійснили прогулянку по Загребу, повідомляє Федерація футболу України.
У Загребі зараз чудова сонячна погода, температура повітря близько 25 градусів. Гравці пройшлися центральними вуличками - Старого міста - і повернулися в готель.
Під час прогулянки нашу команду супроводжував піший поліцейський ескорт.
Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія-Україна відбудеться сьогодні, 24 березня, в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за Києвом.
facebook.com/ffukraine
facebook.com/ffukraine
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу