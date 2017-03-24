Збірна України зіграє у синій формі, хорвати у картатій червоно-білій

В Загребі на стадіоні "Максимір" завершилася традиційна передматчева нарада за участю представників команд та делегата УЄФА напередодні матчу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018 Україна - Хорватія, повідомляє Федерація футболу України.

За підсумками наради стало відомо, що збірна України зіграє в синій формі, а господарі поля - у традиційній картатій формі червоно-білих кольорів.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія-Україна відбудеться в Загребі на стадіоні "Максимір" сьогодні, 24 березня. Початок гри о 21.45 за Києвом.