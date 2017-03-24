Зозуля і ще три гравці збірної України не потрапили в заявку на матч з Хорватією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 23 гравців, які потрапили в офіційну заявку на матч відбірного циклу ЧС-2018 проти команди Хорватії, повідомляє УЄФА.

До складу команди не потрапили захисники Артем Федецький (Дармштадт) і Сергій Кривцов ("Шахтар"), півзахисник Руслан Малиновський (Генк) та нападник Роман Зозуля (Бетіс).

За даними ЗМІ у Зозулі піднялася температура напередодні гри. Також футболіст пропустив низку тренувань команди.

Склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі - Андрій П'ятов, Микита Шевченко (обидва — Шахтар), Денис Бойко (Малага, Іспанія)

Захисники - Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Бутко (усі — Шахтар), Микола Матвієнко ("Карпати"), Микола Морозюк ("Динамо")

Читайте такожНа матчі з Хорватією в Загребі очікується кілька тисяч українських вболівальників Півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев (усі — Шахтар), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі — Динамо), Іван Петряк (Зоря), Руслан Ротань ("Дніпро"), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція)

Нападники - Євген Селезньов (Карабюкспор, Туреччина), Артем Кравець (Гранада, Іспанія), Артем Бесєдін (Динамо)

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія-Україна відбудеться сьогодні, 24 березня, в Загребі на стадіоні "Максимір". Гра розпочнеться о 21.45 за Києвом.