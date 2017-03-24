Збірна Хорватії є фаворитом на котируваннях букмекерів перед матчем з Україною

Провідні світові букмекерські контори вважають збірну Хорватії явним фавортом у відбірковому матчі ЧС-2018 проти команди України, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 24 найбільших світових контор.

Читайте такожШевченко напередодні матчу Хорватія-Україна: "Завдання команди - створити певний пресинг"Середня ставка на успіх збірної Хорватії оцінюється в 1,56 до 1, на нічию - 3,76 до 1, а на перемогу України - 6,79 до 1.

Ставки на перемогу хорватів приймаються від 1,52 до 1 до 1,61. У той же час, на успіх українців - від 5,80 до 1, до 7,50.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія-Україна відбудеться сьогодні, 24 березня, на арені "Максимір" у Загребі. Початок гри о 21.45 за Києвом.