Тренування збірної України з футболу в Загребі напередодні матчу проти Хорватії (фоторепортаж)

Напередодні матчу відбору на Чемпіонат світу-2018 проти збірної Хорватії у Загребі відбулося тренування збірної України з футболу.

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Також головний тренер збірної Андрій Шевченко та півзахисник збірної Тарас Степаненко взяли участь у прес-конференції.

Матч збірних України та Хорватії почнеться в Загребі 24 березня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, на даний момент у Групі I після чотирьох ігор хорвати знаходяться на першому місці з 10 очками, а українці - на другому з 8 очками.