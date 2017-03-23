Тренер збірної Хорватії Чачіч: "Гра з Україною найважливіша - на середині шляху у відборі ЧС"

В Загребі на стадіоні "Максимір" відбулася прес-конференція головного тренера збірної Хорватії з футболу Анте Чачіча напередодні матчу відбіркового циклу ЧС-2018 з футболу Хорватія-Україна, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Ділем в нашій команді немає. Всі ділеми, які були, я вже вирішив. Команда повністю готова до гри. Завтра вийде на поле справжній згуртований колектив, який буде грати на перемогу", - почав тренер.

"Завтрашня гра - дуже важлива. Це гра на половині шляху в кваліфікації. І результат буде дуже важливим. Що нам додає впевненості, так це присутність вболівальників. Ми вже давно не грали при вболівальниках, і факт їхньої присутності на Максимірі буде для нас дуже важливим. Я вкрай засуджую будь-які форми прояву насильства, ксенофобії. Вірю, що наші вболівальники завтра будуть толерантними, спокійними і гостинними".

"Що стосується суперника, то в України відмінна команда. Шевченко веде роботу в правильному напрямку і вже домігся гарних результатів. Завтра нам буде дуже непросто".

"Ми розмовляли з гравцями про всі сильні сторони суперника, вивчали збірну України. Завтра нам необхідно буде докласти максимум зусиль, щоб домогтися перемоги. Думаю,мої підопічні розуміють важливість гри і серйозність суперника, з яким нам доведеться зустрітися".

У свою чергу, гравець хорватської команди Лука Модріч зазначив: "Ми дуже чекаємо цю дуже важливу гру, і присутність публіки дуже важлива. Нам потрібна підтримка вболівальників, це дуже важливо. Як у ситуації, коли у нас буде все добре так і, особливо, в скрутну хвилину. Що стосується суперника, то збірна України значно виросла за останній час. Однозначно, це буде найсерйозніший для нас суперник у нинішньому відбірковому циклі. Що стосується великого представництва гравців загребського "Динамо", на стадіоні якого ми зіграємо цей матч, то можу сказати одне - в "Динамо" завжди були професіонали. Робота, робота, робота.. Тяжка робота - це основна запорука успіху клубу".

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Матч розпочнеться о 21.45 за Києвом.