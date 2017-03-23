В УЄФА хочуть змінити трансферні правила

Відзначається, що в УЄФА всерйоз стурбовані тим, що прірва між багатими і бідними клубами в останні роки тільки збільшується, що впливає на розвиток цілих ліг, як повідомляє "Апостроф".

"Нам потрібно пробувати нові механізми, такі як податок на розкіш, кадровий ліміт або нові, чесні трансферні правила, які б допомогли уникнути концентрації всіх талантів в обмеженій кількості клубів", - наводить слова Чеферіна Sport Arena з посиланням на Reuters.

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"Ми повинні запитати себе, чи є нинішня трансферна система ідеальною, і не боятися змінювати її. Якщо ми дозволимо прірві між багатими і бідними занадто сильно вирости - ми вб'ємо тих, хто не має багато можливостей. Зараз дуже багато маленьких клубів нестабільні, адже всю увагу світу залучено виключно до грандів. Але УЄФА має завдання захищати всі клуби, а не тільки елітні", - також зазначив Чеферін.