Подольскі забив феноменальний гол у прощальному матчі за збірну Німеччини (відео)

Знаменитий німецький нападник Лукас Подольскі провів свій останній матч у футболці національної збірної Німеччини. Футболіст взяв участь в товариському матчі німецької команди проти збірної Англії, як повідомляє «Апостроф».

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32-річний Подольські вивів свою команду на поле у ролі капітана і зумів відзначитися красивим голом. На 69-й хвилині матчу нападник потужним дальнім ударом направив м'яч точно в "дев'ятку". Цей гол виявився єдиним у матчі і приніс перемогу німецькій збірній.

Через кілька хвилин після голу Подольскі був замінений, а трибуни проводжали його довгими оваціями.

Зазначимо, що у складі збірної Німеччини Подольські з 2007 по 2017 роки провів 130 матчів, в яких забив 49 голів. У 2014 році Лукас став з німецькою збірною чемпіоном світу.