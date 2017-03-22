На матчі з Хорватією в Загребі очікується кілька тисяч українських вболівальників

Після двоматчевої дискваліфікації, стадіон "Максимір" у Загребі знову може приймати уболівальників.

На матчі відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна очікується аншлаг. Станом на вечір 21 березня, в касах стадіону залишилося всього 2000 квитків, передає ua-football.com.

З 2000 квитків, які надають гостям, українські вболівальники викупили вже 1600, – повідомили в ефірі каналу "Футбол 1".

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Зазначим, поєдинок відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться в п'ятницю 24 березня. Початок матчу о 21.45.

Головний тренер збірної Хорватії назвав склад на матч проти України. Так, На збір викликані 23 гравця.

Наставник збірної України Андрій Шевченко, в свою чергу, викликав 27 гравців.