Швайнштайгер оголосив, що йде з "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бастіан Швайнштайгер найближчим часом підпише контракт із американським клубом "Чикаго Файр". Швайнштайгеру потрібно ще пройти в чиказькому клубі медкомісію і отримати робочу візу, після чого контракт буде підписаний, повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

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"Мені шкода залишати моїх численних друзів у "Манчестер Юнайтед". Але я вдячний клубу за те, що дав мені шанс продовжити кар'єру в "Чикаго". Я отримав задоволення від роботи з тренером, гравцями і персоналом клубу в Манчестері і бажаю їм всього найкращого. Але окремо я хотів би подякувати фанатів "Юнайтед", чия підтримка була для мене неоціненною", - сказав Швайнштайгер.

Раніше УНІАН повідомляв, що півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бастіан Швайнштайгер може продовжити кар'єру в північноамериканській лізі MLS (Major League Soccer) і веде переговори з "Чикаго Файр", який за підсумками нинішнього сезону не зміг потрапити в плей-офф ліги.

Нагадаємо, в 2015 році Швайнштайгер після 15 років у мюнхенській "Баварії" перейшов в "Манчестер Юнайтед". Проте напередодні нинішнього сезону новий тренер "МЮ" Жозе Моуріньо відмовився від послуг досвідченого німця і вивів його з основного складу команди.

Також додамо, що Швайнштайгер був капітаном збірної Німеччини, яка виграла чемпіонат світу 2014 року. Після Євро-2016 він оголосив про закінчення міжнародної кар'єри.