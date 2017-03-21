Українці сильні в контратаках і заслуговують поваги - Чачіч

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч, з якою доведеться зіграти української збірної, розповів про підготовку до поєдинку. Про це повідомляє 112 Україна, посилаючись портал 1927.kiev.ua.

"Збірна України зараз перебуває в прекрасному настрої. Команда молодого тренера Андрія Шевченка йде по турнірній дистанції без поразок. У них чудові фланги і дуже компактна група захисних футболістів. Українці сильні в контратакуючій грі і заслуговують великої поваги. Хорватія ніколи не має права шукати виправдань! Особливо, якщо це стосується домашніх поєдинків. Тепер про проблеми. Так, ми точно втратили Чорлуку. Шкода. Врсалько ще пройде поглиблений медичний огляд. Швидше за все, нам доведеться обійтися без нього. Для того, щоб компенсувати відсутність Перішича, ми розробили декілька планів. Я не буду викликати нових футболістів. У нас достатньо виконавців в обоймі, щоб все вирішити всередині колективу", - зазначив Чачіч.

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"На мій погляд, Даріо Срна дуже рано пішов із збірної. Але це його рішення, яке я поважаю. Ми поки не думали над варіантом його запрошення. Це все, що я можу сказати. Давайте зосередимо свою увагу на тих футболістів, які вже приїхали", - додав тренер.

Нагадаємо, матч Хорватія - Україна відбудеться у п'ятницю 24 березня.