"Динамо" не планує продовжувати контракт з Ребровим, на пост тренера три претенденти

Керівництво київського "Динамо" не планує продовжувати контракт з головним тренером команди Сергієм Ребровим. Угода закінчується влітку цього року, повідомляє Динамоманія з посиланням на свої джерела.

Серед головних кандидатів на те, щоб змінити Реброва на посаді головного тренера "Динамо" називають Юрія Калитвинцева, Олександра Хацкевича та Олега Лужного. Все в минулому динамівці, все - легенди клубу, всі вже мають великий тренерський досвід.

Що стосується Реброва, то він може продовжити свою кар'єру за кордоном. Не так давно футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло поділився з пресою, що про нинішнього динамівського наставника наводили довідки представники англійських футбольних клубів.

Читайте такожРебров взяв на себе провину за поразку "Динамо" від "Зірки"Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив "Динамо" в 2014 році. З ним команда двічі ставала чемпіоном України (2015, 2016), двічі вигравала Кубок (2014, 2015) і один раз - Суперкубок країни (2016). Саме Ребров після 17-річної перерви і вивів киян у стадію плей-офф Ліги чемпіонів.

Юрій Калитвинцев (48 років), що очолює зараз клуб першої ліги, московське "Динамо", виступав за киян з 1995 по 1998 роки, був капітаном команди. Пізніше тренував дубль "Динамо", "Динамо-2", був виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. На даний момент найвищим його досягненням як тренера є золото юнацького ЄВРО-2009 (U-19).

Контракт Калитвинцева з московським "Динамо" закінчується в червні цього року, і, за нашою інформацією, керівництво російського клубу не буде пропонувати тренеру новий договір.

Олександр Хацкевич (43 роки) виступав за "Динамо" з 1996 по 2003 роки. Його самостійна тренерська кар'єра почалася в "Вітебську" в 2008 році. Пізніше працював у тренерському штабі збірної України, як і Калитвинцев, очолював молодіжну команду "Динамо" і "Динамо-2". До недавнього часу був головним тренером збірної Білорусі.

За інформацією "Динамоманії", Олександр Миколайович днями побував у президента "Динамо" Ігоря Суркіса і мав з ним ґрунтовну розмову.

48-річний Олег Лужний почав свої виступи за "Динамо" ще при СРСР і провів у клубі 10 років (1989-99), після чого перейшов в лондонський "Арсенал". Олег Романович вже двічі був виконуючим обов'язки головного тренера "Динамо" (у 2007 та 2010 роках), але на посаду затверджений не був. Також тренував латвійську "Венту", "Таврію". Зараз без роботи.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні київське "Динамо" вкрай невдало виступило у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі. У Прем'єр-лізі команда відстає від донецького "Шахтаря" на 14 очок.