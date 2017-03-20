Тренер збірної Хорватії Чачіч: Україна заслуговує поваги
17:20, 20 березня 2017Футбол
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Після призначення Шевченка у збірної України справи пішли добре, вважає тренер хорватської команди.
Чачіч не буде шукати виправдань у разі невдачі в матчі зі збірною України / sportske.jutarnji.hr
Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч прокоментував майбутній матч відбірного турніру на ЧС-2018 проти збірної України, повідомляє Isport.
«Після призначення Шевченка у збірній України справи пішли добре, команда жодного разу не програла.
Українці компактно захищаються, добре виходять з оборони в атаку, відмінно взаємодіють в центрі поля. Це заслуговує поваги.
Незважаючи на це, збірна Хорватії проти жодного суперника не шукає виправдань», – заявив Чачіч в інтерв'ю офіційному сайту Хорватського футбольного союзу.
Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за київським часом.
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