19-річного футболіста з Мозамбіку з'їв крокодил під час тренування

Трагічний інцидент стався в Мозамбіку, де 19-річний футболіст Эстевао Альберто Джино став жертвою нападу крокодила, повідомляє Isport.

Загиблий гравець виступав за аматорську команду Атлетіко Мінейро де Тето. Як повідомляє керівництво клубу, хижак напав на хлопця прямо на тренуванні, під час пробіжки уздовж річки Замбезі.

«Крокодил вискочив з води і схопив Эстевао за талію, після чого потягнув того в річку. Друзі хлопця були дуже налякані. Вони чули крики, але нічого не могли вдіяти. Рептилія була близько п'яти метрів у довжину», – цитує тренера команди Еді Карвальо 101 Great Goals з посиланням на O Tempo.