На матчі Хорватія – Україна працюватиме бригада арбітрів з Іспанії

Визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами Хорватії та України, повідомляє Федерація футболу України.

Головним арбітром матчу призначено 40-річного рефері з Іспанії Антоніо Матеу Лаоса. Асистенти арбітра – Пау Себріан Девіс та Хав’єр Агілар Родрігес, резервний арбітр – Карлос Клос Гомес (усі - Іспанія). Спостерігач арбітражу – Андреас Шлюхтер (Швейцарія).

Читайте такожШевченко скоротив склад на матч з Хорватією з 35 до 27 гравців Матеу Лаос − арбітр ФІФА з 2011-го року. До цього моменту іспанський арбітр у футбольних зустрічах із українськими збірними не перетинався. Інша справа – клубний рівень, де він отримував призначення на єврокубкові поєдинки київського «Динамо» та донецького «Шахтаря».

Матеу Лаос працював на матчі 1/8 фіналу розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2015/2016 років, в якому «Динамо» вдома поступилися англійському «Манчестер Сіті» з рахунком 1:3. Того ж сезону арбітру з Іспанії також довірили матч-відповідь між бельгійським «Андерлехтом» та «Шахтарем» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася мінімальною перемогою «гірників» - 1:0.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться 24 березня у Загребі на арені "Максимір"