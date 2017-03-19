"Зоря" дотиснула "Волинь" в кінцівці матчу Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився заключний матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі луганську "Зорю" і поступилася, пропустивши гол з пенальті в компенсований арбітром час, повідомляє офіційний сайт турніру.

Мвтг завершився з рахунком 0:1.

Гра в Луцьку проходила в запеклій і напруженій боротьбі і довгий час фаворит в особі "Зорі" не міг позначити свою перевагу. Розв'язка у грі настала вже в доданий арбітром час. На 91-й хвилині гол забив Рафаель Форстер, який реалізував пенальті. Роман Никитюк збив у штрафному Гегама Кадимяна, отримав попередження і заробив пенальті у ворота своєї команди. Форстер пробив дуже сильно і воротар господарів поля Артем Кичак не мав шансів відбити удар.

Таким чином, "Зоря" набрала 40 очок і за підсумками першого етапу змагань, займає 3-е місце в турнірній таблиці слідом за донецьким "Шахтарем" (60) і київським "Динамо" (46).

"Волинь" залишилася на 12-му останньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок, відстаючи за додатковими показниками від "Дніпра" (10) та на 2 очки відстаючи від львівських "Карпат" (12), у яких матч в запасі.

Як повідомляв УНІАН, перший етап чемпіонату України по футболу серед команд Прем'єр-ліги завершиться матчем "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати", який відбудеться 26 березня.