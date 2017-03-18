"Ворскла" і "Зірка" зіграли внічию в матчі футбольної Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Зірку" з Кропивницького і зіграла внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

"Ворскла" мала невелику перевагу над суперником, періодично атакуючи ворота суперників. Але, удари Артура Загорулько, Дмитра Хльобаса, В'ячеслава Шарпара та Павла Ребенка так і не досягли мети.

Обидві команди втратили очки в боротьбі за 7-9-е місця зі "Сталлю" з Кам'янського, яка сьогодні несподівано переграла "Олександрію". Після першого етапу змагань у "Сталі" та "Ворскли" по 24 очки, "Зірки" - 23.

Разом з тим, всі три команди істотно випереджають команди, що йдуть на 10-12-му місцях - львівські "Карпати" (12 очок), "Дніпро" та луцьку "Волинь" (по 10).