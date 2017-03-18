"Сталь" обіграла "Олександрію" в матчі української футбольної Прем'єр-ліги

У Кам'янському завершився матч 22-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" обіграла на своєму полі "Олександрію" з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості, які займають 4-е місце в турнірній таблиці, набагато активніше розпочали матч і вже на 19-й хвилині відкрили рахунок. Цуріков навісив з лівого флангу, Пономар зробив скидку і Сергій Старенький розстріляв ворота - 0:1.

Втім, ще до перерви, на 40-й хвилині, рахунок зрівняв Кваме Карікарі, який реалізував пенальті - 1:1. Після удару Малакяна м'яч потрапив у руку Сімініна - спірне рішення арбітра. А на початку другого тайму, на 48-й хвилині, господарі швидко розіграли штрафний, Малакян навісив з лівого флангу, Леванідов не дотягнувся до м'яча і Кваме Карікарі завдав точний удар.

В кінцівці матчу, на 86-й хвилині, Бій Деул збільшив перевагу "Сталі" до двох голів. Воротар Леванідов, як і в першому пенальті вгадав кут, але не дотягнувся до м'яча. Раніше Сімінін завалив Деула у штрафному і отримав червону картку.

Нарешті, в доданий арбітром час, на 95-й хвилині, господарі провели контратаку "три в три". Деул пройшов опонента і залишив м'яч Кваме Карікарі, який точно пробив низом повз Леванідова - 4:1.

Таким чином, "Сталь" набрала 24 очки і обігнала "Ворсклу" і "Зірку" в боротьбі за 7-9 місця у турнірній таблиці.

"Олександрія" ризикує втратити 4-е місце в таблиці за підсумками першого етапу, у разі перемоги "Олімпіка" у матчі проти "Карпат".