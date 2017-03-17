УПЛ: "Динамо" обіграло "Чорноморець", "Шахтар" зіграв внічию з "Олімпіком"

У Києві та Харкові завершилися матчі 22-го заключного туру першого етапу української футбольної Прем'єр-ліги, де свою перемогу здобуло київське "Динамо", а донецький "Шахтар" зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

На столичному НСК "Олімпійський" "Динамо" виявилося сильнішим за "Чорноморець" з рахунком 2:1.

Кияни явно переважали суперника в самому початку гри і вже на 7-й хвилині гол забив Андрій Ярмоленко. Після кутового Домагой Віда головою скинув м'яч до воротарського майданчика, і Ярмоленко п'ятою в дотик переправив м'яч у ворота. А в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині відзначився Сергій Сидорчук. Він наніс сильний удар в ближній кут, та воротар Данило Каневцев не виручив - м'яч від рук голкіпера влетів у ворота - 2:0.

Після перерви одесити активізувалися. І на 72-й хвилині Давід Хочолава скоротив розрив в рахунку. Після навісу зі штрафного Дмитра Коркішка його партнер Хочолава легким кивком голови переправив м'яч у кут воріт. Але більшого одеситам зробити так і не вдалося.

У матчі на харківському ОСК "Металіст" "Шахтар" і "Олімпік" зіграли внічию.

На початку першого тайму краще виглядав "Олімпік". Як результат, на 24-й хвилині воротар "гірників" Андрій Пятов грубо помилився, вибиваючи м'яч, і після передачі Івана Матяжа його партнер Антон Поступаленко точно пробив повз голкіпера. Але в кінцівці тайму "Шахтар" різко підвищив темп і на другій доданій арбітром хвилині (45+2) Ісмаїлі з лівого флангу навісив на ближню штангу, а Густаво Бланко-Лещук в боротьбі з Емерсоном головою відправив м'яч у ворота - 1:1.

У другому таймі "гірники" так і не зуміли втілити свою велику ігрову перевагу в гол і перемогу.

Таким чином, "Динамо" зуміло на 2 бали скоротити відставання від гірників у турнірній таблиці, до 14 очок - 60 проти 46.