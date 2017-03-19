Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Волинь" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить заключний для команд матч першого етапу змагань української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2016/17, в якому "Волинь" приймає луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які посідають останнє 12-е і 3-е місця в турнірній таблиці змагань, відповідно.

Обидві команди гостро потребують очки перед другим етапом змагань. "Зоря", як бореться за 3-е місце з "Олександрією" і донецьким "Олімпіком", так і не втратила ще шансів у боротьбі за 2-е місце з київським "Динамо".

У свою чергу, "Волинь" продовжує боротися зі львівськими "Карпатами" та "Дніпром" за 10-12 місця в підсумковій таблиці.

Початок матчу в Луцьку - о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.