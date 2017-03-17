Хачеріді незабаром може повернутися в основу "Динамо" - ЗМІ

Провідний захисник "Динамо" Євген Хачеріді, переведений не так давно в дубль, може незабаром повернутися в першу команду, повідомляє Динамоманія з посиланням на свої джерела.

Читайте такожЗахисник "Динамо" Хачеріді переведений у дубльЯк стало відомо виданню, між Хачеріді і головним тренером "Динамо" Сергієм Ребровим відбулася розмова, в ході якої була досягнута домовленість про те, що футболіст через ігри дубля повертає собі колишні кондиції і після цього знову зможе долучитися до першої команди.

Мало того, Хачеріді навіть вже провів одне заняття з основою.

Як повідомляв УНІАН, вчора він відіграв 90 хвилин за "Динамо" U-21 проти "Чорноморця" і взяв діяльну участь в перемозі своєї команди, забивши один з м'ячів. За діями Хачеріді в цій грі уважно спостерігав Сергій Ребров.