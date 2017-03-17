Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Динамо" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч заключного 22-го туру першого етапу української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме одеський "Чорноморець", повідомляє офіційний сайт змагань.

На НСК "Олімпійський" зійдуться команди, які займають 2-е і 6-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Результат цього матчу вже не вплине на турнірне становище команд за підсумками першого етапу, але всі очки переносяться на другий етап, де команди будуть боротися за медалі чемпіонату і путівки в єврокубки. Тому, бали командам необхідні в будь-якому випадку.

"Динамо" вкрай нерівно проводить нинішній сезон, наслідком чого став провал у Лізі чемпіонів (останнє місце в групі) і відставання в 16 очок від "Шахтаря" в чемпіонаті. Так, в минулому турі кияни сенсаційно поступилися "Зірці" з Кропивницького з рахунком 0:2. Інша справа, що інші суперники ще менш переконливі. Відрив від луганської "Зорі", яка йде на 3-му місці, становить 6 очок.

У свою чергу, "Чорноморець" виконав завдання-мінімум на перший етап, забронювавши собі місце в 6-ці найкращих. Відставання від донецького "Олімпіка" складає 5 очок, "Олександрії" - 6, "Зорі" - 10. Всі конкуренти в боротьбі зв 4-6 місця в зоні досяжності і очки одеситам зовсім не завадять. А криза в "Динамо" буде сприяти тому, щоб "Чорноморець" вийшов на поле і бився з останніх сил.

Матч почнеться о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.