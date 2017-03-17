"Манчестер Юнайтед" зіграє з "Андерлехтом" у чвертьфіналі Ліги Європи

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого за значущістю єврокубкового турніру - Ліги Європи, де "Манчестер Юнайтед" отримав в суперники бельгійський "Андерлехт", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гранд європейського футболу минулих років почне протистояння в Брюсселі, а матч-відповідь проведе на своєму полі в Манчестері.

Повністю пари 1/4 фіналу виглядають так:

Андерлехт (BEL) - МЮ (ENG)

Сельта (ESP) - Генк (BEL)

Аякс (NED) - Шальке-04 (GER)

Ліон (FRA) - Бешикташ (TUR)

Матчі відбудуться 13 і 20 квітня.