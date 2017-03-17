Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Дніпро" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить стартовий матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає львівські "Карпати", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цій грі зійдуться аутсайдери турніру, що займають останнє, 12-е і 10-е місця, відповідно.

"Дніпро" і "Карпати" по ходу нинішнього сезону були позбавлені очок - 12-ти та 6-ти, відповідно, що безпосередньо відбилося на турнірній ситуації для обох колективів.

У даному матчі обом командам очки вкрай необхідні, щоб не завершити перший етап змагань на останньому місці. На другому етапі обидва колективи продовжать боротьбу за виживання в елітному дивізіоні.

Матч у Дніпрі розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.