У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Баварія" - "Реал" і "Ювентус" - "Барселона"

13:32, 17 березня 2017
Футбол
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В головному єврокубковому турнірі вже на стадії 1/4 фіналу відбудуться два суперпротистояння.

Стали відомі пари 1/4 фіналу найпрестижнішого єврокубка / uefa.com

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за результатами якої вже на цій стадії змагань відбутися дво суперпротистояння, повідомляє офіційний сайт турніру.

Мюнхенська "Баварія" зіграє з мадридським "Реалом", а туринський "Ювентус" - з "Барселоною".

Повністю пари 1/4 фіналу виглядають так:

Атлетіко (ESP) - Лестер (ENG)

Боруссія Д (GER) - Монако (FRA)

Баварія (GER) - Реал (ESP)

Ювентус (ITA) - Барселона (ESP)

Матчі відбудуться 11-12 та 18-19 квітня.

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Теги: #футбол#Ліга чемпіонів