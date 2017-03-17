У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Баварія" - "Реал" і "Ювентус" - "Барселона"
13:32, 17 березня 2017Футбол
278
В головному єврокубковому турнірі вже на стадії 1/4 фіналу відбудуться два суперпротистояння.
Стали відомі пари 1/4 фіналу найпрестижнішого єврокубка / uefa.com
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за результатами якої вже на цій стадії змагань відбутися дво суперпротистояння, повідомляє офіційний сайт турніру.
Мюнхенська "Баварія" зіграє з мадридським "Реалом", а туринський "Ювентус" - з "Барселоною".
Повністю пари 1/4 фіналу виглядають так:
Атлетіко (ESP) - Лестер (ENG)
Боруссія Д (GER) - Монако (FRA)
Баварія (GER) - Реал (ESP)
Ювентус (ITA) - Барселона (ESP)
Матчі відбудуться 11-12 та 18-19 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter