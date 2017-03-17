У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Баварія" - "Реал" і "Ювентус" - "Барселона"

В головному єврокубковому турнірі вже на стадії 1/4 фіналу відбудуться два суперпротистояння.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за результатами якої вже на цій стадії змагань відбутися дво суперпротистояння, повідомляє офіційний сайт турніру. Мюнхенська "Баварія" зіграє з мадридським "Реалом", а туринський "Ювентус" - з "Барселоною". Повністю пари 1/4 фіналу виглядають так: Атлетіко (ESP) - Лестер (ENG) Боруссія Д (GER) - Монако (FRA) Баварія (GER) - Реал (ESP) Ювентус (ITA) - Барселона (ESP) Матчі відбудуться 11-12 та 18-19 квітня.

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