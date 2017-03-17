Збірна України з футболу буде грати у новій формі (фото)

У 2017 році збірні команди України з футболу змінять звичне екіпірування на нове від іспанського спортивного бренду Joma, повідомляє Федерація футболу України.

Першою нову форму отримає національна збірна команда України, і вже 24 березняу матчі кваліфікації ЧС-2018 проти збірної Хорватії українці гратимуть у новому вбранні.

Головний тренер головної команди країни Андрій Шевченко, для якої перший серйозний тест у новій ігровій формі відбудеться вже рівно за тиждень у Загребі, пожартував: «У Хорватії ми перевіримо екіпірування на міцність. Подивимося, чи будуть шви тріщати, чи ні. Сподіваємося, що нова форма витримає цей іспит».

Новий партнер ФФУ повністю забезпечить збірні усіх вікових категорій якісною екіпіровкою з унікальним дизайном. Також важливу роль в підписанні контракту мала соціальна складова – протягом 4 років ФФУ буде отримувати для потреб усіх юнацьких команд 18 тисяч м'ячів Joma щороку.