Моуріньо нагодував гравця "Манчестер Юнайтед" бананом під час матчу Ліги Європи

У Манчестері завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Манчестер Юнайтед" обіграв російський "Ростов" з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Прямо під час матчу, в середині другого тайму, головний тренер "манкуніанців" португальський фахівець Жозе Моуріньо почистив від шкірки банан і дав його гравцеві своєї команди аргентинському захиснику Маркосу Рохо.

Ліга Європи. 1/8 фіналу.

Матчі-відповіді

"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (перший матч - 1:2)

"Рома" - "Ліон" - 2:1 (2:4)

"Андерлехт" - АПОЕЛ - 1:0 (1:0)

"Бешикташ" - "Олімпіакос" - 4:1 (1:1)

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0 (1:1)

"Боруссія" М - "Шальке" - 2:2 (1:1)

"Генк" - "Гент" - 1:1 (5:2)

"Краснодар" - "Сельта" - 0:2 (1:2)