Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту"

Екс-футболіст донецького "Шахтаря", санкт-петербурзького "Зеніту" і мюнхенської "Баварії" Анатолій Тимощук продовжить кар'єру в тренерському штабі "Зеніту" в якості помічника Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт петербурзького клубу.

Угода розрахована на 2 роки.

Анатолій Тимощук народився 30 березня 1979 року в Луцьку. Вихованець місцевої «Волині».

Читайте такожГенеральний директор "Зеніту": "Кредит довіри Луческу великий"У складі синьо-біло-блакитних Анатолій Тимощук провів 150 матчів, забив 18 м'ячів, віддав 5 гольових передач, став дворазовим чемпіоном Росії, володарем Суперкубка країни, Кубка та Суперкубка УЄФА.

"Футбольний клуб «Зеніт» вітає Анатолія Тимощука на новій посаді і бажає нових спортивних досягнень разом з синьо-біло-блакитними", - йдеться в повідомленні клубу.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Зеніт" займає 3-е місце в чемпіонаті Росії з футболу на 8 очок відстаючи від лідируючого в турнірній таблиці московського "Спартака".