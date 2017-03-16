Відомий футболіст Протасов призначений технічним директором ФФУ

Відомий український тренер Олег Протасов призначений технічним директором Федерації футболу України, повідомляє SportArena.

Таке рішення було прийнято сьогодні виконкомом ФФУ.

Як пояснив президент організації Андрій Павелко, Протасов буде відповідати за ряд питань, що стосуються збірних.

«Протасов буде відповідати за цілий ряд питань, пов'язаних зі збірними напрямками ФІФА і УЄФА в роботі з національними асоціаціями. Певною мірою ця посада присвячена тому, щоб захистити філософію гри і привести в порядок роботу всіх відповідних систем. Це буде велика робота і додатковий плюс у представленні України на міжнародному рівні», — заявив фукнціонер.

53-річний Олег Протасов в якості тренера працював у грецькому "Олімпіакосі", румунській "Стяуа", "Дніпрі", російських "Кубані", "Ростові" та ряді інших клубів. Його останнім місцем роботи була румунська "Астра", звідки Протасова звільнили в березні 2015-го після низки поразок.