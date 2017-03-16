Фінал Кубка України з футболу перенесено на 17 травня

Фінальний матч Кубка України-2017 по футболу пройде в Харкові 17 травня, повідомляє SportArena.

Таке рішення прийняв сьогодні Виконком ФФУ, про що пресі розповів президент ФФУ Андрій Павелко, за словами якого, перенести Кубок на більш ранню дату просили представники клубів.

«Виконком підтримав пропозицію УПЛ з перенесення фіналу Кубка України з 4 червня на 17 травня. Це було підтримано одноголосно. Крім УПЛ за цю ініціативу виступили і клуби», — розповів функціонер.

Читайте такожСкасовані матчі чвертьфіналу Кубка України відбудуться навесні - ЗМІКубок України був заснований в 1992 році. Чинним володарем трофею є Шахтар, тоді як рекорд по кількості Кубків належить Динамо (11).

У цьому розіграші Кубка України в півфінал вже вийшли Дніпро і Миколаїв, тоді як ще дві пари — Полтава — Шахтар і Нафтовик — Динамо — ще не зіграли чвертьфінальні матчі.

Харків досі тричі проводив фінали Кубка України 2008, 2010 і 2013 роках.