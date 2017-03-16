Шевченко назвав розширений склад на матч проти Хорватії

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів до національної команди України для участі в зборі перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2018 зі збірною Хорватії, повідомляє Федерація футболу України.

У цей список увійшли 35 гравців. Остаточний склад команди, яка відправиться на підготовчий збір до Австрії, наставник «синьо-жовтих» оголосить після матчів 22-го туру чемпіонату України, які відбудуться 17 березня.

Розширений список кандидатів до національної команди України:

Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко (обидва - «Шахтар» Донецьк), Артур Рудько («Динамо» Київ), Олексій Шевченко («Зоря» Луганськ), Денис Бойко («Малага» Іспанія);

Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Микола Морозюк, Микита Бурда (обидва - «Динамо»), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (усі - «Шахтар»), Микола Матвієнко («Карпати» Львів);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі - «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв (усі - «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро») Іван Петряк («Зоря»), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія);

Нападники: Артем Бесєдін, Роман Яремчук (обидва - «Динамо»), Андрій Борячук («Шахтар»), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина).

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за київським часом.