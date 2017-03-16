Хачеріді провів перший офіційний матч у 2017-му році і забив гол за "Динамо" U-21

На базі київського "Динамо" в Конча-Заспі відбувся матч чемпіонату України з футболу серед молодіжних команд (U-21) в якому "Динамо" приймало одеський "Чорноморець" і виграла з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт киян.

Захисник Євген Хачеріді був включений в стартовий склад «Динамо» на цей матч. На полі Хачеріді вийшов у футболці під №23. У нинішньому році це перший офіційний матч для досвідченого футболіста.

Хачеріді забив свій гол на 59-й хвилині зрівняв рахунок - 1:1. Потім команди забили ще по одному голу, а в доданий арбітром час, на 93-й хвилині кияни забили переможний гол.

Як повідомляв УНІАН, Хачеріді відмовився тренуватися в повну силу посилаючись на пошкодження, після чого головний тренер "Динамо" Сергій Ребров відправив гравця в дубль.