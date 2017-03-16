Ведучий "Профутбол" Циганик: Потрібно вдосконалювати формат з 12 клубами, до 16 ми ще не готові

Ведучий передачі "Профутбол" на каналі 2+2, представник одного з офіційних бродкастерів чемпіонату України Ігор Циганик поділився своєю думкою про те, який формат чемпіонату має бути у Прем'єр-ліги, повідомляє Football.ua.

«Я вже говорив, що оптимальний формат – 16, але ми зараз до нього не готові. Ані фінансово, ані з точки зору інфраструктури. Тому я погоджуюся, що потрібно на даному етапі удосконалювати поточний формат з 12 командами, додавати стикові матчі. І з точки зору телебачення при форматі з 16 клубами кількість поєдинків збільшується з 192 до 240. Я впевнений, що в ситуації жорсткої економії канали відмовляться від трансляцій низькорейтингових ігор.

Помилка – прив'язуватися до термінів. Повинен бути виконаний ряд важливих умов. Є два варіанти: або ми піднімаємо стандарти до рівня елітних ліг, стежимо за якістю, або ми опускаємося до рівня Першої ліги і в такому випадку йдемо умовно в 1990-х. Рік тому ми говорили, що нам потрібен час, щоб стабілізувати ситуацію, зупинити падіння. Але не уточнили, що ми мали на увазі. Зараз необхідно ліквідувати цей пробіл і, провівши широку дискусію, визначитися, що має стати сигналом до повернення до колишнього формату. Інакше ми втрачаємо час», – розповів Ігор Циганик.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня завершується перший етап чемпіонату України про футболу сезону 2016-17. На другому етапі 12 команд будуть розділені на дві шістки. Топ-6 поведе боротьбу за медалі та путівки в єврокубки, друга шістка - за збереження місця в елітному дивізіоні ЧУ.