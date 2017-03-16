Тренер збірної Хорватії Чачіч: Поки ще занадто рано говорити про тактику на матч проти українців
Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч розповів про свій кадровий вибір на поєдинок проти українців.
Вже завтра наставник збірної Хорватії Анте Чачіч офіційно оголосить імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбірного турніру ЧС-2018 проти України. А напередодні відомий портал goal.com опублікував свіженьке інтерв'ю рульового картатих, в якому фахівець, природно, не обійшов увагою нюанси своєї кадрової політики перед зустріччю з командою Андрія Шевченка, повідомляє zbirna.com.
Про Маріо Пашалича:
— Гра Маріо помітна. Він є одним з кандидатів у збірну. Однак зауважу, що в нашій команді претендентів на позицію, яку займає на полі Пашалич, більш ніж достатньо. І всі вони виступають у провідних клубах Європи. Причому регулярно. Сподіваюся, Маріо прекрасно розуміє, що потрапити в їхнє коло дуже складно. Я не можу викликати на гру з Україною 30 футболістів. Це дуже багато! Я розумію ЗМІ, які радять мені того чи іншого виконавця, пропонують нові імена. Але від мене вимагається результат тут і зараз!
Про конфлікт з Деяном Ловреном:
— Я хочу повторити те, що говорив раніше. Для мене немає «ситуації з Ловреном». Як тільки він буде готовий грати в національній команді, він миттєво отримає від мене запрошення. Крапка.
Про проблемний лівий фланг оборони:
Читайте такожШевченко викликав дев'ять легіонерів на матч збірної України проти Хорватії— Наша справа — думати, аналізувати, контролювати всі процеси, але не базікати про них на кожному розі. Скажу просто: коли Піваріч проводив на полі у складі збірної всі 90 хвилин, ми перемагали в п'яти поєдинках. Причому грали на нуль! Ось вам і відповідь. Не бачу ніяких проблем з лівим захисником.
Про Маріо Манджукича і Ніколу Калініча:
— Поки ще занадто рано говорити про те, яку тактику я виберу на поєдинок проти українців. У нас в запасі 10 днів, щоб зрозуміти, в якому стані наші гравці. Що стосується Манджукіча, то я дуже задоволений його ігровими кондиціями. Він щотижня виходить в складі "Ювентуса" і показує відмінну гру. Калініч? Нікола багато забиває в Фіорентині, і це не може не радувати. Я розмовляв з ними тиждень тому, і ми обговорювали різні варіанти. Але найважливіше, що я переконався: і для Маріо, і для Ніколи головне – успіх команди!
Про Андрія Крамарича:
— Коли ви бачите, як він забиває в Німеччині, можна тільки побажати, щоб він це не робив хворою п'ятою. Так, проблема існує, але Андрію вдається показувати високий клас, перемагаючи біль. Сподіваюся, доктора збірної і Хоффенхайма знайдуть вихід з цієї ситуації.
Про Алена Халіловича:
— Для цього хлопця найголовніше — ігрова практика в клубі! Він хоче в збірну, але у нас є цілий ряд критеріїв, згідно з якими ми запрошуємо футболістів. Ален — не виняток.
Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за київським часом.