Тренер збірної Хорватії Чачіч: Поки ще занадто рано говорити про тактику на матч проти українців

Вже завтра наставник збірної Хорватії Анте Чачіч офіційно оголосить імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбірного турніру ЧС-2018 проти України. А напередодні відомий портал goal.com опублікував свіженьке інтерв'ю рульового картатих, в якому фахівець, природно, не обійшов увагою нюанси своєї кадрової політики перед зустріччю з командою Андрія Шевченка, повідомляє zbirna.com.

Про Маріо Пашалича:

— Гра Маріо помітна. Він є одним з кандидатів у збірну. Однак зауважу, що в нашій команді претендентів на позицію, яку займає на полі Пашалич, більш ніж достатньо. І всі вони виступають у провідних клубах Європи. Причому регулярно. Сподіваюся, Маріо прекрасно розуміє, що потрапити в їхнє коло дуже складно. Я не можу викликати на гру з Україною 30 футболістів. Це дуже багато! Я розумію ЗМІ, які радять мені того чи іншого виконавця, пропонують нові імена. Але від мене вимагається результат тут і зараз!

Про конфлікт з Деяном Ловреном:

— Я хочу повторити те, що говорив раніше. Для мене немає «ситуації з Ловреном». Як тільки він буде готовий грати в національній команді, він миттєво отримає від мене запрошення. Крапка.

Про проблемний лівий фланг оборони:

Читайте такожШевченко викликав дев'ять легіонерів на матч збірної України проти Хорватії— Наша справа — думати, аналізувати, контролювати всі процеси, але не базікати про них на кожному розі. Скажу просто: коли Піваріч проводив на полі у складі збірної всі 90 хвилин, ми перемагали в п'яти поєдинках. Причому грали на нуль! Ось вам і відповідь. Не бачу ніяких проблем з лівим захисником.

Про Маріо Манджукича і Ніколу Калініча:

— Поки ще занадто рано говорити про те, яку тактику я виберу на поєдинок проти українців. У нас в запасі 10 днів, щоб зрозуміти, в якому стані наші гравці. Що стосується Манджукіча, то я дуже задоволений його ігровими кондиціями. Він щотижня виходить в складі "Ювентуса" і показує відмінну гру. Калініч? Нікола багато забиває в Фіорентині, і це не може не радувати. Я розмовляв з ними тиждень тому, і ми обговорювали різні варіанти. Але найважливіше, що я переконався: і для Маріо, і для Ніколи головне – успіх команди!

Про Андрія Крамарича:

— Коли ви бачите, як він забиває в Німеччині, можна тільки побажати, щоб він це не робив хворою п'ятою. Так, проблема існує, але Андрію вдається показувати високий клас, перемагаючи біль. Сподіваюся, доктора збірної і Хоффенхайма знайдуть вихід з цієї ситуації.

Про Алена Халіловича:

— Для цього хлопця найголовніше — ігрова практика в клубі! Він хоче в збірну, але у нас є цілий ряд критеріїв, згідно з якими ми запрошуємо футболістів. Ален — не виняток.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за київським часом.