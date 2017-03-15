Фанатам збірної України з футболу нададуть інформаційну підтримку і допомогу в Хорватії

Українським футбольним фанатам у Хорватії буде надаватися підтримка протягом днів перебування в Загребі, повідомляється на сторінці Національної збірної України у Facebook.

З вечора 23-го до ранку 25-го березня в режимі нонстоп буде працювати гаряча лінія для українських вболівльників. За номером +385 923 617 649 будь-хто з наших шанувальників футболу зможе отримати як інформаційну підтримку,так і допомогу у випадку форс-мажорів. У самому серці Загреба (вул. Гайова, 2 (Gajeva ul. 2)) в приміщенні бару “Ritam Grada” буде розташоване українське фан-посольство,працівники якого теж зможуть надати вам кваліфіковану консультацію з будь-яких питаннь.

Оріентир для фанатів — центральна площа міста Бана Йосипа Елачіча, ринок Долац, поруч (через один квартал) — Музей хорватського спорту. До речі, фан-посольства є загальноєвропейською практикою на виїзних матчах. І відтепер, починаючи з гри проти Хорватії, фан-посольство працюватиме на всіх виїзних матчах нашої збірної.

Як повідомляв УНІАН, гра Хорватія-Україна відбудеться у Загребі 24 березня.

Ця гра може ввійти в історію як перша виїзна гра збірної України, в якій у команди буде найчисленніша фанатська підтримка. Адже завдяки проекту «Вірні збірній» до Хорватії планується виїзд тисячі найвідданіших прихильників нашої збірної.