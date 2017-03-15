Ультрас полтавської "Ворскли" відреклися від заяви з вимогою відставки тренера Сачка

Ультрас полтавської "Ворскли" не мають ніякого відношення до листа з закликом про відставку головного тренера Василя Сачка, повідомляє офіційний сайт команди.

«Ми, Ультрас «Ворскли», не маємо ніякого відношення до даної заяви у бік Василя Сачка. І, у зв'язку зі сформованими обставинами, хочемо висловити свою думку. Так, ми не любимо, коли програє наш клуб, але знаємо про важке фінансове становище ФК Ворскла, через що пішли основні гравці, а новий склад за 2-3 місяці не зіграється, як би нам цього не хотілося. Ми завжди підтримували Василя Сачко, він дуже багато зробив для «Ворскли» як тренер, а в свій час як гравець. Ми, «Ультрас Лтава22», віримо, що у Василя Вікторовича все вийде, а інакше бути не може!» - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на неофіційному сайті ФК "Ворскла" з'явилася заява уболівальників команди з вимогою відставки Василя Сачка.