Голова Федерації футболу Хорватії: "Знизили ціни на квитки на матч з Україною, щоб стадіон був заповнений"

Президент Хорватського футбольного союзу, легендарний у минулому футболіст Давор Шукер, відповів на питання про майбутній матч Хорватія — Україна в ефірі місцевого телеканалу HNTV, повідомляє Zbirna.com.

На питання про ступінь важливості майбутнього поєдинку, Шукер відповів: «Для нас зараз це найважливіший матч. Ми навмисно зменшили ціни на квитки, щоб стадіон був заповнений вщерть. Сподіваюся, що поєдинок стане святом футболу, який не затьмарять витівки хуліганів. Ми все зробимо для цього!».

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня на загребському стадіоні " Максимір