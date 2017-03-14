"Ювентус" і "Лестер" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Завершилися матчі 1/8 фіналу в двох парах.

В італійському Турині та англійському Лестері завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Ювентус" обіграв португальський "Порту" з рахунком 1:0, а "Лестер" виявився сильнішим за іспанську "Севілью" - 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА. "Ювентус" і "Лестер" вийшли в 1/4 фіналу. ЛЕСТЕР " - "СЕВІЛЬЯ" - 2:0 Голи: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0) Перший матч - 1:2 ЮВЕНТУС - ПОРТУ - 1:0 Гол: Дибала, 42 - з пенальті (1:0). Перший матч - 2:0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter