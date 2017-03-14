"Ювентус" і "Лестер" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

23:43, 14 березня 2017
Футбол
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Завершилися матчі 1/8 фіналу в двох парах.

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В італійському Турині та англійському Лестері завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Ювентус" обіграв португальський "Порту" з рахунком 1:0, а "Лестер" виявився сильнішим за іспанську "Севілью" - 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ювентус" і "Лестер" вийшли в 1/4 фіналу.

ЛЕСТЕР " - "СЕВІЛЬЯ" - 2:0

Голи: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0)

Перший матч - 1:2

ЮВЕНТУС - ПОРТУ - 1:0

Гол: Дибала, 42 - з пенальті (1:0).

Перший матч - 2:0

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Теги: #футбол#Ліга чемпіонів