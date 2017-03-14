Генеральний директор "Зеніту": "Кредит довіри Луческу великий"

Генеральний директор «Зеніту» Максим Мітрофанов озвучив позицію клубу за результатами роботи головного тренера клубу Мірчі Луческу після вильоту з Ліги Європи і перших матчів відновленого чемпіонату Росії, повідомляє Матч ТВ.

"Луческу досвідчений тренер, кредит довіри до нього великий, - зазначив Мітрофанов. - Зрозуміло, що не все йде гладко, тому що відбулося досить велике оновлення складу. Так, є якісь складнощі, але команда працює і працює напружено. Усі хлопці налаштовані на боротьбу за чемпіонство. Ну й що, що відрив 8 очок за 11 турів до кінця? Якщо боятися грати у футбол і постійно дивитися на відрив, то тоді навіщо взагалі брати участь у змаганнях?"

Як повідомляв УНІАН, "Зеніт" вилетів з розіграшу Ліги Європи УЄФА в 1/16 фіналу, програвши за сумою двох матчів бельгійському "Андерлехту" за рахунок гола, який російська команда пропустила на своєму полі - 0:2 та 3:1.

У минулому турі чемпіонату Росії петербурзька команда несподівано програла "Амкару" з Пермі з рахунком 0:1 та відстає від лідера чемпіонату Росії московського "Спартака" на 8 очок.