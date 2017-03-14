"Андерлехт" не може домовитися з гравцем київського "Динамо" Теодорчиком про умови нового контракту

Нападник Лукаш Теодорчик, який виступає на правах оренди з правом викупу за "Андерлехт", може повернутися в "Динамо" після закінчення сезону, повідомляє SportArena з посиланням на бельгійські ЗМІ.

В бельгійську команду 25-річний футболіст перебрався влітку минулого року на правах оренди з правом викупу за суму близько 5 мільйонів євро.

Ще в грудні бельгійські ЗМІ повідомляли, що Андерлехт має намір викупити поляка, який проводить блискучий сезон, і може його згодом перепродати як мінімум за 30 мільйонів євро.

Читайте такожЕкс-футболіст "Динамо" Теодорчик може продовжити кар'єру в АнгліїОднак, незважаючи на наявність опції викупу, агент поляка Марцин Кубацкі не виключив можливості повернення свого клієнта в "Динамо" в тому випадку, якщо бельгійці не зможуть домовитися з ним за умовами особистого контракту. «Прямо зараз не впевнений, що "Андерлехт" знайде з нами порозуміння щодо заробітної плати і тривалості контракту. У цьому випадку Лукаш знову повернеться в Київ, і продавати його вже буде Динамо», — наводить слова Кубацки Dhnet.be.

Сам польський футболіст в лютому заявляв, що вже прийняв рішення про своє майбутнє, але в якому саме клубі має намір залишитися не розповів.

Як повідомляв УНІАН, Лукаш Тедорчик став гравцем Динамо влітку 2014 року, перейшовши з Леха за 4 мільйони євро. За київський клуб форвард провів 24 матчі в українській Прем'єр-лізі, забивши 10 голів, при цьому лише 6 разів виходив у стартовому складі.

В "Андерлехті" поляк став головною ударною силою команди, забивши вже 28 голів у 40 матчах у всіх турнірах і є кращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.