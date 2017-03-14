Шевченко: Бесєдіна в збірну поки не викликали

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ще не визначився, чи викличе форварда київського "Динамо" Артема Бесєдіна на найближчий матч зі збірною Хорватії. повідомляє Sport Arena.

На вихідних головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко в студії телеканалу "Футбол 1" висловив надію, що Артем Бесєдін допоможе головній команді країни в найближчому матчі проти Хорватії, тому не розраховує на нього.

Однак головний тренер збірної України назвав це все здогадками, оскільки з остаточним списком він визначиться лише в четвер, 16 березня.

Читайте такожШевченко викликав дев'ять легіонерів на матч збірної України проти Хорватії«Це просто здогадки Олександра. Ні у кого ще немає інформації про те, кого ми викликаємо або не викликаємо, адже ми самі визначимося зі списком гравців тільки до четверга. На жаль, у нас зараз немає чіткого взаємозв'язку з тренерами команд різних вікових категорій, от і виходять такі ситуації», — сказав Шевченко.

На старті поточного року 20-річний Бесєдін став основним форвардом київського клубу. У цьому сезоні на його рахунку вже 5 голів в 12 матчах української Прем'єр-ліги.

У складі молодіжної збірної України Артем Беседін провів 14 поєдинків, в яких забив 7 м'ячів. У листопаді минулого року він вже викликався в головну збірну країни, дебютувавши в товариському матчі проти Сербії.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія — Україна відбудеться 24 березня в Загребі.

Після чотирьох зіграних турів у відборі на чемпіонат світу-2018 збірна України посідає друге місце з 8 очками. Лідером групи є команда Хорватії, у якої 10 очок. Третю позицію посідає збірна Ісландії з 7 очками.