Французький "ПСЖ" вимагає покарання для арбітра матчу з "Барселоною"

Керівництво "ПСЖ" залишилося незадоволеним роботою німецького арбітра Деніза Айтекіна у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" (1:6), повідомляє іспанська Marca.

Французький клуб відправив до УЄФА матеріали з детальним аналізом спірних моментів, які суддя трактував по ходу гри на користь каталонської команди. За інформацією іспанських ЗМІ, "ПСЖ" заздалегідь проконсультувався з міжнародними фахівцями арбітражу.

У числі спірних епізодів - гра рукою у своєму штрафному футболістів "Барселони" Маскерано і Піке. Також, на думку французів, Піке заслуговував другого попередження на 41-й хвилині матчу за фол проти Кавані.

Крім того, "ПСЖ" зазначає, що нападник господарів Неймар повинен був бути вилучений за рахунку 3:1 за удар по ногах гравця гостей Маркіньоса.

Серед інших претензій на адресу арбітра - відсутність реакції на фол Маскерано проти Ді Марії в штрафному майданчику "Барселони", а також ключовий епізод на 90-й хвилині, коли суддя, на думку французів, помилково призначив 11-метровий, не помітивши симуляції з боку Суареса.

Зазначимо, що петиція про перегравання матчу набрала 250 тисяч підписів в Інтернеті.

У той же час УЄФА прийняв рішення не карати Деніза Айтекіна. У Європейському футбольному союзі заявили, що німецький суддя і надалі буде отримувати призначення на поєдинки головного клубного евротурніра.

Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" - "ПСЖ" завершився з рахунком 6:1.