Турецький "Фенербахче" хоче придбати гравця "Шахтаря" замість екс-гравця "Динамо"

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" як і раніше зацікавлений у придбанні бразильського хавбека "Шахтаря" Тайсона, повідомляє Fanatik.

Стамбульський клуб хоче придбати футболіста донецької команди за 4 млн. євро.

Читайте такожГравці "Шахтаря": У матчі з "Сельтою" ми показали свої найкращі якостіВ Стамбулі бачать у Тайсоні можливу заміну колишньому гравцеві київського "Динамо" Джермейну Ленсу, який вже не раз говорив про свій намір залишити турецьку команду.

Раніше, в січні цього року вже з'являлася інформація про те, що "Фенербахче" проявляє інтерес до Тайсона.

У сезоні 2016/17 півзахисник зіграв у складі "Шахтаря" 29 матчів, забив 7 голів і віддав 8 результативних передач.

Як повідомляв УНІАН, контракт Тайсона з "гірниками" закінчується в грудні 2017 року.