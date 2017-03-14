Вболівальники "Ворскли" зажадали відставки головного тренера Сачка

Вболівальники полтавської "Ворскли" опублікували відкритий лист, в якому зажадали відставки головного тренера команди Василя Сачка, повідомляє неофіційний сайт "Ворскли".

Головною претензією до самого зоряного гравця клубу останніх років, який 4 роки тому став головним тренером, є відсутність належного результату. Зокрема, команда не зуміла увійти в Топ-6 за підсумками першого етапу змагань і не буде боротися за медалі чемпіонату і путівки в єврокубки.

Читайте такожУПЛ: "Чорноморець" несподівано програв "Сталі", "Олімпік" обіграв "Ворсклу""Майже 4 роки тому Ви очолили команду "Ворскла". Більшість уболівальників вітали Ваше призначення, оскільки Ви є зірковим гравцем клубу, і ми добре пам'ятаємо Ваш особистий внесок у завоювання Кубка України 2009 року. На жаль, не завжди хороший гравець стає хорошим тренером. Ми терпляче чекали від Вас позитивних результатів, боротьби за призові місця, свято єврокубків... Ми змогли стерпіти дві "ляпаси" у вигляді поразок у Лізі Європи від команд нижче класом. Ми вірили, що в майбутньому сезоні команда повернеться у другий за престижністю європейський турнір і винагородить нас за такий довгий терпіння. І ось результат наших надій і сподівань - "Ворскла" буде грати у другій шістці з командами, які ведуть боротьбу за право залишитися у Прем'єр-Лізі. Останньою краплею стала поразка від "Олімпіка" - маючи ігрову перевагу і перевагу в 2 голи, за 7 хвилин команда пропускає 3 м'ячі і з ганьбою вибуває з боротьби за першу шістку. Ми вважаємо, що Ви зобов'язані визнати свою профнепридатність і покинути пост головного тренера. Справжні вболівальники приймають будь-яку поразку своєї команди і залишаються з нею в складній ситуації. Ми готові залишитися з командою, але без Вас. Полтава і полтавські вболівальники заслуговують більшого, ніж вони мають зараз. Впевнені, що Ви наберетеся мужності і зумієте прийняти це непросте рішення.

З повагою, вболівальники команди "Ворскла", - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, "Ворскла" займає 7-е місце за тур до завершення першого етапу змагань, маючи в активі 23 очки після 21 матчу.