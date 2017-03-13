Нападник "Зірки" Есеола визнаний найкращим гравцем 21 туру Ліги Парі-Матч

Українська футбольна Прем`єр-ліга спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 21 туру Ліги Парі-Матч, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Зірки» Есеола. За нього віддали голоси половина респондентів

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк та Ігор Шуховцев.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 21-го туру ЛПМ "Зірка" у Кропивницькому сенсаційно перемогла київське "Динамо" з рахунком 2:0.